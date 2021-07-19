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GALATASARAY

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Stanciu açıklaması!

Elmas'tan o yıldız hakkında konuştu! Kulübüyle görüştük
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Elmas, bir süredir sarı kırmızılılarla adı geçen Stanciu ile görüştüklerini duyurdu. Elmas, "Stanciu için kulübünün başkanıyla görüştüm" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Elmas, sarı kırmızılıların bir süredir gündeminde olduğu bilinen Stanciu hakkında ise, "Stanciu için kulübünün başkanıyla görüştüm ama şu an ödeyebileceğimiz ve onların istediği rakam arasında fark var. Gayet güzel konuştuk ama ilerleyen günler ne getirir bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

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