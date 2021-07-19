19 Temmuz 2021, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair değerlerdimelerde bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Elmas "İki konuda ciddi şekilde tenkit ediliyoruz. Bir tanesi 10 gün içerisinde transferleri bitireceğimize dair verdiğim demeç. Hocamız, PSV maçını haklı olarak çok iyi oyuncularla oynamak istiyor. Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Transferler için 10 gün söyleminden dolayı üzüntü yarattıysam, şahsım adına huzurunuzda tüm Galatasaraylılardan özür diliyorum." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)
19.07.2021
ABONE OL

DİĞER
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar 19.07.2021
Larsen ve Berkan Kutlu Galatasaray'da! Larsen ve Berkan Kutlu Galatasaray'da! 19.07.2021
Olay sözler! Çatalı batırdığınız an dağılıyor Olay sözler! "Çatalı batırdığınız an dağılıyor" 19.07.2021
Ghezzal imzayı atıyor! Yüzde 90 ihtimalle... Ghezzal imzayı atıyor! "Yüzde 90 ihtimalle..." 19.07.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Galatasaray Berkan Kutlu ile anlaştı Galatasaray Berkan Kutlu ile anlaştı 19.07.2021
G.Saray Stryger Larsen ile anlaşma sağladı G.Saray Stryger Larsen ile anlaşma sağladı 18.07.2021
Ghezzal için Leicester'dan flaş talep! Ghezzal için Leicester'dan flaş talep! 18.07.2021
Terim'in 3 yıllık sözleşmesi TFF'ye bildirildi Terim'in 3 yıllık sözleşmesi TFF'ye bildirildi 17.07.2021
G.Saray Alioski ile anlaşma sağlayamadı! G.Saray Alioski ile anlaşma sağlayamadı! 16.07.2021
Ghezzal transferinde son durum ne? Hangi takıma daha yakın? Ghezzal transferinde son durum ne? Hangi takıma daha yakın? 16.07.2021
Cimbom'dan orta sahaya iki aday! İşte yapılan teklif Cimbom'dan orta sahaya iki aday! İşte yapılan teklif 16.07.2021
Transferdeki son durumu açıkladı! G.Saray'a en yakın sol bek.. Transferdeki son durumu açıkladı! "G.Saray'a en yakın sol bek.." 16.07.2021
Rachid Ghezzal transferinde son durum ne? Rachid Ghezzal transferinde son durum ne? 15.07.2021
G.Saray'a PSV maçı öncesi transfer müjdesi! G.Saray'a PSV maçı öncesi transfer müjdesi! 15.07.2021
Ömer Çelik G.Saray'a yapılan ayrımcılığa dair konuştu! Ömer Çelik G.Saray'a yapılan ayrımcılığa dair konuştu! 14.07.2021
Ghezzal'da flaş gelişme! Galatasaray... Ghezzal'da flaş gelişme! Galatasaray... 14.07.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Rachid Ghezzal olmazsa Arjantinli yıldız gelecek!
Son dakika transfer haberi: Bayern Münih'in genç yıldızını Galatasaray kapıyor!
Son dakika transfer haberi: İzleme komitesi önerdi Vitor Pereira onay verdi! Fenerbahçe'ye Danimarkalı yıldız...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira kamp raporunu sundu! Yönetim o isim için harekete geçti
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombaları patlatıyor! 2 imza yolda
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de 12 ayrılık birden! Vitor Pereira biletlerini kesti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör