29 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Nisan Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,51 (Alış) - 32,55 (Satış)
EURO: 34,87 (Alış) - 34,97 (Satış)
STERLİN: 40,31 (Alış) - 40,52 (Satış)
1 DOLAR = 32,55 TL
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👉29 Nisan Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.431,17
Gram altın satış: 2.431,52
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.024,00
Çeyrek altın satış: 4.075,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 8.085,00
Yarım altın satış: 8.212,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.071,00
Tam altın satış: 16.238,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.501,00
Cumhuriyet altını satış: 16.751,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.505,00
Ata altın satış: 16.661,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 29 Nisan Pazartesi günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.