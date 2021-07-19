19 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Rachid Ghezzal itirafı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Rachid Ghezzal transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Cezayirli futbolcuyla görüştüklerini doğruladı. (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Rachid Ghezzal transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Cezayirli futbolcuyla görüştüklerini doğruladı. Elmas açıklamasında "Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncu ile görüşmeye devam ederiz. Hocamızın arzu etmesi, oyuncunun maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'da oynamaya uygun olması kriterlerini ele alarak oyuncularla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
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