19 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Rachid Ghezzal itirafı!

Burak Elmas'tan Ghezzal itirafı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Rachid Ghezzal transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Cezayirli futbolcuyla görüştüklerini doğruladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Rachid Ghezzal transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Cezayirli futbolcuyla görüştüklerini doğruladı. Elmas açıklamasında "Ghezzal ile görüştük. İstediğimiz her oyuncu ile görüşmeye devam ederiz. Hocamızın arzu etmesi, oyuncunun maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'da oynamaya uygun olması kriterlerini ele alarak oyuncularla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

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