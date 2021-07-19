Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transferi için çalışmalarını sürdürdükleri Gedson Fernandes ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas, Portekizli futbolcunun transferiyle ilgili "Gedson için Benfica ile görüşüyoruz, hocamız da Rui Costa ile yani oranın yeni başkanıyla görüşüyor. Bir kulübümüzün, resmi bir şekilde Gedson için ciddi bir bonservis ödeme isteği oldu. Centilmenliğin karşılıklı olması gerekir. Oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemesi, karakterinin buraya uygun olması gibi faktörler var. Galatasaray, başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmez." ifadelerini kullandı (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Gedson Fernandes transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Elmas, adı Beşiktaş ile de anılan Portekizli oyuncunun transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BİR KULÜBÜMÜZÜN GEDSON İÇİN CİDDİ BİR BONSERVİS ÖDEME İSTEĞİ OLDU"

"Gedson için Benfica ile görüşüyoruz, hocamız da Rui Costa ile yani oranın yeni başkanıyla görüşüyor. Bir kulübümüzün, resmi bir şekilde Gedson için ciddi bir bonservis ödeme isteği oldu. Centilmenliğin karşılıklı olması gerekir."

"BAŞKA BİR TAKIMIN RİCASIYLA TRANSFERDEN VAZGEÇMEYİZ"

"Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Oyuncunun Galatasaray'da oynamak istemesi, karakterinin buraya uygun olması gibi faktörler var. Galatasaray, başka bir takımın ricasıyla hiçbir oyuncudan vazgeçmez."

"TRANSFER İÇİN ARACIYA İHTİYACIMIZ YOK"

"Ben genelde transfer için kulüp başkanlarını direkt aramayı uygun görüyorum. Menajer savaşlarını engellemek için bunu yapıyoruz. Galatasaray'ın bir transfer için aracıya ihtiyacı yok."

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