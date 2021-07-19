19 Temmuz 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Oğulcan Çağlayan açıklaması! "Kasıtlı geciktirilen bir olay"

Elmas'tan TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi! Lisansı kasıtlı çıkarılmadı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamasıyla ilgili "Oğulcan konusu kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır. Biz, lisansı alacağımızı biliyoruz. Oğulcan için üzülüyorum. Formda olduğu bir dönemde, böyle önemli bir maçta yer alamıyor." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Elmas, Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında devam eden usulsüz transfer davası sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamasıyla ilgili "Oğulcan konusu kasıtlı geciktirilen bir lisans olayıdır. Biz, lisansı alacağımızı biliyoruz. Oğulcan için üzülüyorum. Formda olduğu bir dönemde, böyle önemli bir maçta yer alamıyor. Fakat kişilerin kendi menfaatleri, Türk futbolunun önüne geçmiş durumda. Bu sistemle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Kişilerle değil, sistemle." yorumunu yaptı.
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