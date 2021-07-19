Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan sosyal medya yorumu!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir aylık başkanlık sürecini kulüp televizyonunda değerlendiriyor. Birbirinden flaş açıklamalarda bulunan Elmas, "Galatasaray'ın sosyal medyada yaratılan algılarla her ne pahasına olursa olsun yönetmeyeceğiz. Galatasaray'ın mahremi sosyal medyada bu kadar konuşulmamalı." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bir aylık başkanlık sürecini kulüp televizyonunda değerlendiriyor. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Galatasaray'ın sosyal medyada yaratılan algılarla her ne pahasına olursa olsun yönetmeyeceğiz. Galatasaray'ın mahremi sosyal medyada bu kadar konuşulmamalı." dedi.
İŞTE O SÖZLER:
"Taraftarımız, en iyi takımı görmek istiyor. Fakat bazı menajer oyunları, birbirinin işini bozmak ve kendi komisyonlarını almak için sosyal medya aracılığıyla Galatasaray'ı bir hareket tarzına mecbur ediyor. Biz, buraya popüler olmak için gelmedik."
"Galatasaray'ın sosyal medyada yaratılan algılarla her ne pahasına olursa olsun yönetmeyeceğiz. Bunu tekrar belirtmek istiyorum."
"Galatasaray içinde sosyal medya konusunda ciddi bir bilgi akışı var. Hocamızla da görüştük, buna bir son vereceğiz. Galatasaray'ın mahremi sosyal medyada bu kadar konuşulmamalı."
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