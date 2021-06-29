29 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray transferde Ignacio Ramirez'i radarına aldı!

Cimbom'dan sürpriz forvet hamlesi! Muslera...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.06.2021

Gelecek sezon takım maliyetini düşürmek isteyen Galatasaray, takımın en çok kazananları Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar hücum hattını da güçlendirmek isterken, Mostafa Mohamed'i zorlayacak bir forvet almak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'un radarına Uruguay Ligi takımlarından Liverpool FC'de forma giyen Ignacio Ramirez girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da forvet arayışları da sürüyor. Falcao ve Feghouli'yi gönderip, Mohammed'i zorlayacak bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılıların hedefinde İgnacio Ramirez'in olduğu belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; Uruguay'ın Liverpool takımında bu sezon 9 maçta 10 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki golcü için scout ekibinin 'fırsat transferi' raporu verdiği öğrenildi. Ramirez için Terim'in Muslera'dan da bilgi aldığı ve golcüyle temas kurulmasını istediği belirtildi.

Cimbom Gedson için geri sayıma geçti! haberin devamı

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