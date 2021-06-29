Gelecek sezon takım maliyetini düşürmek isteyen Galatasaray, takımın en çok kazananları Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak istiyor. Sarı-kırmızılılar hücum hattını da güçlendirmek isterken, Mostafa Mohamed'i zorlayacak bir forvet almak istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'un radarına Uruguay Ligi takımlarından Liverpool FC'de forma giyen Ignacio Ramirez girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da forvet arayışları da sürüyor. Falcao ve Feghouli'yi gönderip, Mohammed'i zorlayacak bir golcü almak isteyen sarı-kırmızılıların hedefinde İgnacio Ramirez'in olduğu belirtildi. Fotomaç'ın haberine göre; Uruguay'ın Liverpool takımında bu sezon 9 maçta 10 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki golcü için scout ekibinin 'fırsat transferi' raporu verdiği öğrenildi. Ramirez için Terim'in Muslera'dan da bilgi aldığı ve golcüyle temas kurulmasını istediği belirtildi.

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