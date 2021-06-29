29 Haziran 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Gedson Fernandes için geri sayıma geçti!

Cimbom Gedson için geri sayıma geçti!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.06.2021

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için sarı-kırmızılılar 1 yıl daha kiralamak istiyor. Cimbom, Portekizli yıldız için geri sayıma geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Gedson'un durumunu yakından takip ediyor. Benfica'nın yeni sezon çalışmaları yarın start alacak ve hazırlıkların ilk bölümünün tamamlanmasının ardından Jorge Jesus oyuncuyla ilgili kararını verecek. 20 Temmuz'daki PSV maçında Gedson'u oynatmak isteyen Galatasaray, Jesus'un kararına göre harekete geçecek.

Cimbom'a iyi haber! PSV'de iki ayrılık haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Transferde son durum ne? Gelişmeleri canlı yayında aktardı Transferde son durum ne? Gelişmeleri canlı yayında aktardı
Galatasaray'dan bedava transfer bombası! Galatasaray'dan bedava transfer bombası!
Yeni yönetimden Taylan kararı! Kısa süre içerisinde... Yeni yönetimden Taylan kararı! Kısa süre içerisinde...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör