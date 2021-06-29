29 Haziran 2021, Salı
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Galatasaray Gedson Fernandes için geri sayıma geçti!
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için sarı-kırmızılılar 1 yıl daha kiralamak istiyor. Cimbom, Portekizli yıldız için geri sayıma geçti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Gedson'un durumunu yakından takip ediyor. Benfica'nın yeni sezon çalışmaları yarın start alacak ve hazırlıkların ilk bölümünün tamamlanmasının ardından Jorge Jesus oyuncuyla ilgili kararını verecek. 20 Temmuz'daki PSV maçında Gedson'u oynatmak isteyen Galatasaray, Jesus'un kararına göre harekete geçecek.
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