Akhisarspor karşısında geçen hafta ağır bir yenilgi alan Galatasaray. çıkış arıyor. Sarı-kırmızılılar, lige kötü başlayan Dadaşlar’ı yenip yeni sayfa açmak istiyor. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 7. haftası açılış maçında Galatasaray bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Geçen hafta galibiyeti olmayan Akhisar'dan 3 yiyen ve liderliği kaybeden sarı-kırmızılı ekip, taraftarları önünde kazanıp yeni bir başlangıç yapmak hem de 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maç öncesi moral bulmak istiyor.

Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise henüz galibiyetle tanışamadı. 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayarak son sırada bulunan Erzurum temsilcisinde, Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Dün teknik direktör Mehmet Özdilek ile kesin olarak anlaşma sağlayan mavibeyazlılar, yeni hocalarıyla sahaya çıkacak ve onlar da ilk galibiyetlerine ulaşmak için mücadele edecek.

Galatasaray Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

YENiLMEZ ARMADA

Erzurum maçı öncesi Galatasaray evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ligde Türk Telekom Stadı'daki en son yenilgisini 2016-17 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1 skorla aldı. Cimbom'un bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 22 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde geride kalan 22 lig maçında 21 galibiyet alan Galatasaray sadece 1 kez berabere kaldı.