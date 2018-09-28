    28 Eylül 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Galatasaray Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Aslantepede kritik maç!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    Akhisarspor karşısında geçen hafta ağır bir yenilgi alan . çıkış arıyor. Sarı-kırmızılılar, lige kötü başlayan Dadaşlar’ı yenip yeni sayfa açmak istiyor. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Süper Lig'in 7. haftası açılış maçında bugün sahasında 'u konuk edecek. Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Geçen hafta galibiyeti olmayan Akhisar'dan 3 yiyen ve liderliği kaybeden sarı-kırmızılı ekip, taraftarları önünde kazanıp yeni bir başlangıç yapmak hem de 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz'in Porto takımıyla yapacağı maç öncesi moral bulmak istiyor.

    Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye spor ise henüz galibiyetle tanışamadı. 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayarak son sırada bulunan Erzurum temsilcisinde, Galatasaray maçı öncesinde ile yollar ayrıldı. Dün teknik direktör ile kesin olarak anlaşma sağlayan mavibeyazlılar, yeni hocalarıyla sahaya çıkacak ve onlar da ilk galibiyetlerine ulaşmak için mücadele edecek.

    Galatasaray Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Erzurumspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    YENiLMEZ ARMADA
    Erzurum maçı öncesi Galatasaray evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ligde Türk Telekom Stadı'daki en son yenilgisini 2016-17 sezonun 30. haftasında 'ya karşı 3-1 skorla aldı. Cimbom'un bu müsabakanın ardından ligde sahasında bileği bükülmedi ve 22 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Evinde geride kalan 22 lig maçında 21 galibiyet alan Galatasaray sadece 1 kez berabere kaldı.

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