Galatasaray sahasındaki yenilmezliği 23’e çıkardı

Galatasaray, BB Erzurumspor galibiyeti ile ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 23’e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Aslan, Erzurum ekibini yenerek, Türk Telekom Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 23 maça çıkardı. Cimbom geride kalan 23 müsabakada sadece 1 kez berabere kaldı. Galatasaray en son yenilgisini 2016-2017 sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1 skorla aldı.