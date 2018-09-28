    29 Eylül 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Galatasaray sahasındaki yenilmezliği 23’e çıkardı

    Aslan evinde yenilmiyor!
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    , spor galibiyeti ile ligde Stadyumu’ndaki yenilmezliğini 23’e yükseltti.

    'in 7. haftasında , evinde karşılaştığı spor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Aslan, Erzurum ekibini yenerek, Stadyumu'ndaki yenilmezliğini 23 maça çıkardı. Cimbom geride kalan 23 müsabakada sadece 1 kez berabere kaldı. Galatasaray en son yenilgisini 2016-2017 sezonun 30. haftasında 'ya karşı 3-1 skorla aldı.

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