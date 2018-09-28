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Fatih Terim 300. maçında galibiyet aldı
Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılılar ligde ile çıktığı 300. maçtan galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 300 müsabakada Terim’in öğrencileri 197 galibiyet, 65 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor maçıyla takımının başında lig tarihindeki 300. karşılaşmasına çıktı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Terim de Galatasaray'ın başındaki ligdeki 300. maçında galibiyet almış oldu.
Galatasaray ile ligde yedi şampiyonluk alan deneyimli teknik adam, 300 müsabakada 197 kez rakiplerini mağlup ederken, 38 kez de mağlup oldu. 65 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
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