    28 Eylül 2018, Cuma

    GALATASARAY

    Rıdvan Dilmen'den penaltı yorumu! "Hem iki göz bakıyorsun..."

    Rıdvan Dilmenden penaltı yorumu! Hem iki göz bakıyorsun...
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    Sabah Spor ve Fotomaç Gazetesi yazarı , - BB spor mücadelesini yorumladı.

    İşte 'nin açıklamalarından satır başları:

    "Emre Akbaba'nın inşallah tarak kemiğinde çatlak yoktur."

    "Korner attırmayacaksın 'a dönüp penaltı vereceksin belki bir de kart vereceksin. Hem iki göz bakıyorsun, Riva'da bakıyorsun. Oyuncu rakibini çekmeyecek. O zaman VAR niye var! Hakem bunu görmeyebilir diye var. Siz bunu görüp vermiyorsanız ciddi hakem hatası var."

    ", Ndiaye ve Donk üçlüsüyle lig sonuncusuyla oynuyorsun. 'da hangi orta sahayla oynuyorsun. Bunu maçtan sonra konuşalım."

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