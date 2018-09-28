Rıdvan Dilmenden penaltı yorumu! Hem iki göz bakıyorsun...

Sabah Spor ve Fotomaç Gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray - BB Erzurumspor mücadelesini yorumladı.

İşte Rıdvan Dilmen'nin açıklamalarından satır başları:

"Emre Akbaba'nın inşallah tarak kemiğinde çatlak yoktur."

"Korner attırmayacaksın Erzurum'a dönüp penaltı vereceksin belki bir de kart vereceksin. Hem iki göz bakıyorsun, Riva'da bakıyorsun. Oyuncu rakibini çekmeyecek. O zaman VAR niye var! Hakem bunu görmeyebilir diye var. Siz bunu görüp vermiyorsanız ciddi hakem hatası var."

"Fernando, Ndiaye ve Donk üçlüsüyle lig sonuncusuyla oynuyorsun. Trabzon'da hangi orta sahayla oynuyorsun. Bunu maçtan sonra konuşalım."