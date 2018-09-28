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Galatasaray golleri evinde atıyor
Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon attığı 15 golün 12’sini Türk Telekom Stadyumu’nda kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde BB Erzurumspor'u mağlup ederek, puanını 15'e yükseltti. Bu sezon deplasmanda kötü bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar aldığı bütün galibiyetleri Türk Telekom Stadyumu'ndaki karşılaşmalarda elde etti. Aslan, geride kalan 7 haftada 4 kez evinde oynadı ve kazandı. Deplasmanda ise 2 maçta da mağlup oldu. Cimbom ligde BB Erzurumspor müsabakası ile birlikte rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Terim'in öğrencileri söz konusu golleri ise Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe (1), Alanyaspor (6), Kasımpaşa (4) ve BB Erzurumspor (1) maçlarında kaydetti. Deplasmanda ise sadece Ankaragücü karşı 3 gol attı.
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