    29 Eylül 2018, Cumartesi

    GALATASARAY

    Ömer Bayram ilk maçında asist yaptı

    Ömer Bayram ilk maçında asist yaptı
    GALATASARAY
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    'ın yeni lerinden milli futbolcu , ’de BB Erzurumspor’a karşı ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. 11’de başlayan Bayram, 90 dakika sahada kaldı ve 1 de asist yaptı.

    'ın in son günü Akhisarspor'dan kadrosuna dahil ettiği milli futbolcu , ilk sarı-kırmızılı forma heyecanını BB Erzurumspor'a karşı yaşadı. Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Teknik Direktör Fatih Terim tarafından Yuto Nagatomo'nun yerine 11'de görevlendirilen Bayram, 90 dakika sahada kaldı. Başarılı sol bek, 74. dakikada sağ taraftan kullandığı köşe atışında Maicon'a gol attırdı.

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