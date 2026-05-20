UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli oluyor. Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı final müsabakasında Freiburg ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Aston Villa, İstanbul biletini Nottingham Forest engelini geçerek (4-1) kapmıştı. Alman temsilcisi ise final yolunda Braga'yı toplamda 4-3'lük skorla geçerek tarih yazmıştı.

FREIBURG-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Freiburg ile Aston Villa arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi final mücadelesi, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

FREIBURG-ASTON VILLA MAÇININ İLK 11'LERİ

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Lindelöf, Torres, Digne, McGinn, Tielemans, Rogers, Buendia, Watkins.

ASTON VILLA'NIN 30 YILLIK RÜYASI

İngiliz ekibi Aston Villa, bir nesilden uzun süredir ilk kıta kupasını müzesine götürmeyi hedefliyor. En son 2024'te Konferans Ligi yarı finallerine ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ulaşarak adından söz ettiren Villa, bu kez bir sonraki adımı atmak için sahaya çıkıyor. Finale giden yolda lig aşamasını ikinci bitiren, ardından Lille ve Bologna engellerini rahatça aşan İngiliz ekibi, yarı finalde tamamen İngiliz takımları arasındaki eşleşmede Nottingham Forest karşısında ilk maçı kaybetmesine rağmen Villa Park'taki rövanşta çarpıcı bir geri dönüşe imza atarak İstanbul biletini kapmıştı.

FREIBURG'DA ASIRLIK HASRET

Alman tarafı Freiburg ise bu turnuvanın en cesur ve sürpriz takımı olarak öne çıkıyor. Kulüp tarihindeki kupa hasreti bir asırdan fazla bir süreye dayanan Freiburg, kadro derinliği daha dar görünse de kolektif oyun disipliniyle dev bütçeli rakiplerini tek tek saf dışı bırakmayı başardı. İstanbul'daki Beşiktaş Park atmosferinde tarih yazmak isteyen Alman ekibi, Aston Villa'nın favori gösterildiği bu gecede kupayı müzesine götürerek en büyük mucizesini gerçekleştirmek istiyor.