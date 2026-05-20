Bernardo Silva, sezon sonunda ayrılacağı Manchester City'ye duygusal bir mesajla veda etti.

Manchester City'nin resmi internet sitesine konuşan Portekizli yıldız, kulüpten ayrılırken ömür boyu City taraftarı olarak kalacağını söyledi. Silva, "Dokuz yıl çok uzun bir süre, ayrılmak zor. Portekiz'den geldiğimde Benfica taraftarıydım ama artık bu kulübe olan duygularımın çok güçlü olduğunu kesin olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kulüpte geçirdiği yıllar boyunca büyük başarılar elde ettiklerini belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Kupalar ve burada kişisel olarak başardıklarım açısından birçok şey yaşadım. Bizim jenerasyonumuz çok şey kazandı." dedi.

2017 yılında Manchester City'ye transfer olan Bernardo Silva, İngiliz ekibinde toplam 459 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası, 3 FA Cup ve 3 İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

