Efsaneler Maçı'nda eski yıldızlar sahne aldı

İstanbul'da 20 Mayıs Çarşamba günü Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı öncesinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda Efsaneler Maçı gerçekleştirildi. Eski milli futbolcular Ahmet Dursun, Uğur İnceman, Ogün Temizkanoğlu, Hami Mandıralı, Çağlar Birinci, Cenk Gönen haricinde İspanya'nın eski yıldız futbolcuları Gaizka Mendieta ve Fernando Llorente de maçta sahne aldı. Kırmızı ve siyah takıma ayrılan eski yıldızların mücadelesini Llorente ve Mendieta'nın formasını giydiği kırmızı takım kazandı.

