"Bu akşam City'nin maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" aramaları Premier Lig takipçileri tarafından zirveye taşındı. Şampiyonlar Ligi yorgunluğuyla Bournemouth karşısına çıkacak olan Manchester City, Vitality Stadyumu'nda kaderini belirleyecek. Ev sahibi Bournemouth'un evindeki direnci kırıp şampiyonluk ateşini canlı tutmak isteyen Pep Guardiola'nın planı hazır. 19 Mayıs Salı Bournemouth - Manchester City güncel yayın bilgilerini sizler için derledik.

İngiltere Premier Lig'de nefesler tutuldu, şampiyonluk düğümü bu gece Güney Sahili'nde çözülüyor. "Bournemouth - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu, Arsenal'ın Burnley karşısında hata yapmamasının ardından zirve takibini sürdürmek isteyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Pep Guardiola ve öğrencilerinin unvan yarışında kalabilmek için Vitality Stadyumu'nda mutlak galibiyete ihtiyacı var. İşte dev mücadelenin canlı yayın saatleri ve kanalı...

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Bournemouth - Manchester City maçı 19 Mayıs 2026 Salı (Bugün) saat 21:30'da oynanacak.

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY İÇİN "KADER" GECESİ

Pazartesi günü Arsenal'ın Burnley karşısında beklendiği gibi işini bitirmesinin ardından, Manchester City üzerindeki baskı zirveye ulaştı. Pep Guardiola'nın öğrencilerinin birincilik yarışını son haftaya (son güne) taşıyabilmesi için bu akşam Güney Sahili'nde sahadan mutlak galibiyetle ayrılması gerekiyor. Olası bir puan kaybında, Manchester City Premier Lig şampiyonluğunu resmen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth muhtemel ilk 11'i: Petrovic, Smith, Hill, Senesi, Truffert, Adams, Scott, Rayan, Kroupi, Tavernier, Evanilson

Manchester City muhtemel ilk 11'i: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Silva, Rodri, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland

