Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in bonservisini almaktan vazgeçti. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun yerine ise; Başakşehir'den Yusuf Sarı'yı gözüne kestirdi. Başkan Serdal Adalı, kısa süre içinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la Yusuf için bir görüşme yapacak.
Beşiktaş'tan milli futbolcuya transfer kancası! Cengiz'in yerine gelecek
Yayın Tarihi: 19.05.2026 11:00