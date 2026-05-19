Kalamış Su Sporları ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kutlama etkinliğine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan başkan Dursun Özbek, yenilenen tesislerde bir araya geldiklerini aktararak, "Milletimizin bağımsızlık yolculuğunun ilk adımı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gururla kutluyoruz. 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, umut, cesaret ve geleceğe duyulan inancın sembolü olmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs, sadece bir tarih değildir. 19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin, ilerleme iradesinin ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının adıdır. Galatasaray da tarih boyunca tam olarak bu değerlerin temsilcisi, cesur hedeflerin, yenilikçi fikirlerin, ileriye bakma iradesinin doğduğu bir kurum olmuştur. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ortaya koyduğu 'Türk olmayan takımları yenme' hedefi sadece bir sportif hedef değil, öz güvenin, vizyonun ve çağın ötesinde düşünmenin iradesidir. Bugün Galatasaray'ın Avrupa'da elde ettiği başarıların temelinde de bu karakter vardır." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs'ı çok özel bir gururla kutladıklarını dile getiren Özbek, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin kurucusunun gençliğe emanet ettiği bu büyük ülkede Galatasaray'ımız da tarihine yakışır bir başarıya imza attı. Üst üste 4, tarihimizdeki 26. şampiyonluğumuzu kazandık. Bu başarı, sahada mücadele eden futbolcularımızın, teknik heyetimizin, kulüp çalışanlarımızın, üyelerimizin ve her şartta takımının yanında duran büyük Galatasaray taraftarının eseridir. Aynı zamanda bu başarı, planlamanın, istikrarın ve geleceğe yatırım yapmanın da sonucudur. Bugün sadece kupalar kazanan değil, büyüyen, tesisleşen, altyapısına yatırım yapan, geleceğini planlayan güçlü bir Galatasaray inşa ediyoruz. Kalamış Tesisleri'miz, hepimizin gurur duyacağı mükemmel bir tesis haline geldi. Bu tesisimizin de işletmesini adamızda olduğu gibi kulübümüz yapacak. Galatasaray Adası, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, Aslantepe Vadisi projemiz, altyapı yatırımlarımız ve amatör branşlarımızdaki büyüme, geleceğe dönük yatırımlarımızın en somut örnekleridir. Kalıcı başarının ancak güçlü temeller üzerinde duracağını biliyoruz. 19 Mayıs'ın bize yüklediği en büyük sorumluluklardan biri de geleceğe yatırım yapmaktır. Bizim en büyük hedefimiz yalnızca bugünün başarıları değil. Yarınların Galatasaray'ını inşa edeceğiz. Kemerburgaz'da yetişecek gençler, akademimizden çıkacak sporcular, Galatasaray kültürü ile büyüyecek nesiller geleceğe bırakmak istediğimiz mirastır."

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, camiadaki birlik ve beraberliğin başarıda büyük rol oynadığını belirterek, "Burada aynı heyecanı paylaşmamız çok kıymetli. Galatasaray'ın en büyük gücü birliktelik ve bir arada durabilme kültürüdür. Bu birlik ve beraberlik sürdükçe Galatasaray daha çok şampiyonluklar yaşayacak, Avrupa'da daha büyük başarılara imza atacak, Cumhuriyetimizin değerlerini de her zaman en güçlü şekilde temsil etmeye devam edecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Galatasaray." değerlendirmesinde bulundu.

YENİLENEN KALAMIŞ TESİSLERİ, KAPILARINI AÇTI

Galatasaray Kulübünün yenilenen Kalamış Tesisleri, hizmete girdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sutopu ve yelken şubesine ev sahipliği yapan Kalamış Su Sporları ve Sosyal Tesisleri, 1960'da yapıldı. Yıllar içinde birkaç değişim ve ekleme yapılan tesis, başkan Dursun Özbek yönetiminde başlatılan tesisleşme hamlesi kapsamında bir kez daha yenilendi.

Yapımı tamamlanan tesis, kapılarını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan etkinlikle yeniden açtı.

YELKEN ŞUBESİNE TEKNE HEDİYE EDİLDİ

Galatasaray Kulübünün 2 numaralı kurucu üyesi ve ilk kalecisi Asım Tevfik Sonumut'un torunu gazeteci Güldener Sonumut tarafından kulübün yelken şubesine tekne hediye edildi.

Beneteau'nun 43 feet (Yaklaşık 13 metre) uzunluğundaki yelkenli teknesi, düzenlenen törende kulübün uhdesine geçti. Teknenin sertifikasını Sonumut, başkan Dursun Özbek'e teslim etti. Özbek de Sonumut'a günün anısına teşekkür plaketi sundu.

Tekneye Güldener Sonumut'un babası İsmail Gülseven Sonumut'un adından ilhamla "Gülseven" ismi verildi.

Güldener Sonumut, törende yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"O zorlu günlerde Türk olmayan takımlarını yenme hedefini koyan kuruculardan Asım Tevfik Sonumut'un torunu olarak buradayım. Ali Sami Yen, Asım Tevfik Sonumut ve Emin Bülent, bu kulübü kurarken sadece bir spor kulübü değil, ahlaklı, azmi ve memleket sevgisini bir potada eriten bir değerler bütünü inşa etti. Büyükbabamdan bizlere miras kalan en büyük ödev, Galatasaray'a her şartta karşılıksız hizmet etmektir. Bugün bu hizmet meşalesini taşırken hayatımın en duygusal ve gururlu anlarından birini yaşıyorum. Kulübümüze hizmet ettiğimiz bu yelkenliye sevgili babam Gülseven'in adını verdik. Sayın Başkanımız Dursun Özbek'e kalbimin en derin yerinden gelen bir teşekkür borçluyum. Bu yelkenliye babamın ismini vererek onun, Karadeniz'in hırçın dalgalarında, Marmara'nın engin sularında ve tüm denizlerde sonsuza dek yaşatılması için bize bu fırsatı verdiniz. Ailemizin adını ve babamın aziz hatırasını denizin sonsuzluğuyla buluşturduğunuz için size minnettarım."

ŞAMPİYONLUK KUPASI SERGİLENDİ

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de aldığı üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk kupası üyelerle buluştu.

Genç sporcuların ellerinde etkinlik alanına getirilen şampiyonluk kupası, özel hazırlanan cam kutu içinde sergilendi. Kulüp üyeleri, büyük ilgi gösterdikleri kupayla fotoğraf çekildi.