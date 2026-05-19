Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve futbol kulüpleri, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/B3XUHzxUwF— TFF (@TFF_Org) May 18, 2026
"Başımız dik, gözümüz ileride, Atatürk'ün izinde yürümeye devam ediyoruz." 🇹🇷— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 18, 2026
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/gRFbPar8Vv
🇹🇷 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 18, 2026
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor… pic.twitter.com/3V5g8ACtiJ
🇹🇷 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak bir milletin Kurtuluş ateşini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor; onun açtığı yolda durmadan yürümeye devam ediyoruz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 18, 2026
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu… pic.twitter.com/DDVAEr3rSQ
🇹🇷 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 18, 2026
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. pic.twitter.com/hshkJrPh2N