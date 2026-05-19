Chelsea için 2026-2027 sezonunda Avrupa futbolundan tamamen mahrum kalma riski kapıdayken, Tottenham ise bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkararak prestijini korumak ve ligdeki konumunu sağlama almak istiyor. 19 Mayıs Salı gecesi (bugün) oynanacak bu dev erteleme mücadelesi, Premier Lig'deki tüm dengeleri sarsmaya aday. Peki, Chelsea - Tottenham derbisi saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan izlenebilecek? Maç önü detayları haberimizde.

İngiltere Premier Lig'de sezonun son iç saha maçına çıkacak olan Chelsea, Stamford Bridge'de ezeli rakibi Tottenham Hotspur'u ağırlıyor. "Chelsea - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu, iki başkent ekibinin Avrupa kupaları ve ligdeki konumlarını belirleyecek bu kritik randevu öncesinde futbolseverlerin odağında yer alıyor. Xabi Alonso'nun da gözünün üzerinde olacağı bu dev Londra derbisinin canlı yayın saatleri ve kanal bilgileri netleşti. İşte detaylar...

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea - Tottenham maçı bu akşam oynanacak.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Chelsea - Tottenham maçı 22:15'te başlayacak.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig maçı, beIN Sports 3 kanalında yayınlanacak.

LONDRA DERBİSİNDE HEDEFLER BÜYÜK

Ev sahibi Chelsea, sezonun bu son iç saha mücadelesinde taraftarı önünde galip gelerek gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftaya taşımak istiyor. Konuk ekip Tottenham ise sakatlıklarla boğuştuğu bu zorlu dönemde deplasmanda puan arayacak. İki takım arasındaki bu taktik savaş, aynı zamanda Premier Lig'in zirvesini ve Avrupa biletlerini de doğrudan etkileyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Chelsea'nin muhtemel ilk 11'i: Sanchez, Fofana, Chalobah, Hato, Gusto, Caicedo, Fernandez, Cucurella, Palmer, Neto, Delap

Tottenham Hotspur muhtemel ilk 11'i: Kinsky, Porro, Danso, Van de Ven, Udogie, Bentancur, Palhinha, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison

