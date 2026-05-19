Fenerbahçe yeni Arda Güler'i Finlandiya'da buldu!

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. A Takıma yapılan transferlerin yanı sıra geleceğe yönelik de hamleler yapan sarı-lacivertlilerde flaş bir iddia gündeme geldi. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Finlandiya genç milli takımında ve Kups Kuopion'da forma giyen 16 yaşındaki Volkan Mutlu'yu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin Volkan Mutlu ile 18 yaşından itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Finlandiya U17 Milli Takımı'nda forma giyen genç oyuncunun, Türk Milli Takımı'nı seçmesi için çalışmalar başladı.