İtalya Serie A'nın 37. haftasında Genoa ile Milan karşı karşıya geldi. Stadio Luigi Ferraris'de oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Milan deplasmanda Genoa'yı devirdi! İşte maçın özeti
Yayın Tarihi: 17.05.2026 16:04
Milan'a galibiyeti getiren golleri; 49. dakikada penaltıdan Christopher Nkunku ve 81. dakikada Zachary Athekame kaydetti.
Genoa'nın tek golü ise 87. dakikada Johan Vasquez'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Milan puanını 70'e yükseltti, Genoa ise 41 puanda kaldı.
