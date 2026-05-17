İtalya Serie A'nın 37. haftasında Pisa ile Napoli kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Napoli 3-0 kazandı.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Scott McTominay, 26. dakikada Rrahmani ve 90+1'de Rasmus Hojlund kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 73'e yükseltti. Pisa ise 18 puanda kaldı.
Napoli deplasmanda Pisa'yı rahat geçti! İşte maçın özeti
Yayın Tarihi: 17.05.2026 16:11
