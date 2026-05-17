Beşiktaş'ta El Bilal Toure gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın bonservisini almayı planladığı El Bilal Toure ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Siyah beyazlılara veda paylaşımı yapan yıldız ismin, yönetiminin "kal" teklifine rağmen ayrılmayı kafasına koyduğu aktarıldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş, 15 milyon Euro'luk opsiyonu kullanıp El Bilal Toure'nin bonservisini alma planları yapıyordu. Ancak yıldız oyuncu kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini bildirdi.

VEDA PAYLAŞIMI



Fanatik'in haberine göre Toure'nin; İtalya, Fransa ya da Almanya'da kulüp arayışları var. Bir veda paylaşımı yapan El Bilal Toure, "Son maç. Çok teşekkür ederim Beşiktaş. Tüm zorluklara rağmen bu sezon değerlerle dolu bu formayı giymekten gurur duydum" ifadelerini kullandı.



PERFORMANSI



Serie A ekiplerinden Atalanta'dan şartlara bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki kanat forveti için 3.3 milyon euro ödenmişti. Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Malili futbolcu 7 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı. Atalanta'yla 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Bilal için 2023 yazında Almeria'ya 30 milyon euro ödenmişti.