Süper Lig'de düğüm Trabzon'da çözülüyor! Metin Diyadin yönetimindeki Gençlerbirliği, ligde kalabilmek için Trabzonspor deplasmanında mutlak 3 puan arıyor. Sezonun ilk yarısındaki gol düellosunun ardından oynanacak bu rövanş nefesleri kesecek. 17 Mayıs Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı canlı izle seçenekleri, muhtemel 11'ler ve son istatistikler haberimizde.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 34. ve son haftasında nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi potasındaki yerini korumak isteyen lig üçüncüsü Trabzonspor, sahasında kader maçına çıkacak olan Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Konuk ekip Gençlerbirliği, güçlü rakibi karşısında kazanması halinde diğer maçların sonuçlarına bakmaksızın Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. Milyonlarca futbolseverin gözü kulağı bu kritik 90 dakikada olacak. İşte 17 Mayıs 2026 Pazar günü (bu akşam) oynanacak olan Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının saati, yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve öne çıkan istatistikleri...

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR: SEZONU MORALLİ KAPATMAK İSTİYOR

Ligde topladığı 69 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, sezonun son iç saha maçında taraftarı önünde galibiyete odaklandı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne karşı evindeki başarılı istatistiğini sürdürmeyi hedefliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ: KÜMEDE KALMAK İÇİN MUTLAK GALİBİYET

Metin Diyadin yönetimindeki Ankara temsilcisi, 31 puanla 15. sırada bulunuyor. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek umutlarını son haftaya taşıyan kırmızı-siyahlılar, ilk yarıda 4-3 devirdikleri rakiplerini deplasmanda da yenerek ligde kalma savaşına noktayı koymak istiyor.

74. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde 74. kez karşılaşacak. Geride kalan 73 maçta Trabzonspor'un 41-13'lük ezici bir galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Salih, Nwaiwu, Lovik, Bouchouari, Ozan, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Umut.



Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan, Zuzek, Goutas, Abdurrahim, Bashiru, Franco, Oğulcan, Cihan, Metehan, Traore.

