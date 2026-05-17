Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Transferde sürpriz haber
Fenerbahçe'den 2023 yazında İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal'in transfer gündeminde giren milli futbolcu için yapılan bonservis teklifi, sarı lacivertli kulübü iştahlandırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Arda Güler için ortaya atılan transfer iddiaları Avrupa futbol gündemini hareketlendirdi.
Real Madrid formasıyla bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldızın, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Özellikle Arsenal cephesinden gelen ilgi, İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.
R. MADRID'DE KENDİNİ KANITLADI
Milli futbolcu, Madrid ekibinde nisan ayının oyuncusu seçilerek yükselen formunu bir kez daha kanıtladı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol ve 14 asistlik katkısıyla takımına önemli destek verdi. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu olgun futbol, taraftarın da büyük beğenisini kazandı.
İSPANYOLLAR DUYURDU İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde, daha önce Mesut Özil ve Martin Odegaard gibi yıldızları kadrosuna katan Arsenal'in, Arda Güler'i de transfer listesine aldığı öne sürüldü. Haberde, İngiliz ekibinin Real Madrid'e yaklaşık 90 milyon euroluk bir teklif sunduğu iddia edildi.
F.BAHÇE'YE PİYANGO
Bu olası transfer yalnızca Avrupa devlerini değil, Fenerbahçe cephesini de yakından ilgilendiriyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulübün, Arda'nın sonraki satışından yüzde 20 pay hakkı bulunuyor. Transferin 90 milyon Euro seviyesinde gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 18 milyon euro daha girebilir.
Fenerbahçe, genç yıldızın Real Madrid'e transferinden bugüne kadar bonuslarla birlikte yaklaşık 28 milyon Euro gelir elde etmişti.
Yeni bir satış ihtimali, kulüp adına önemli bir ekonomik kazanç anlamına geliyor.
Genç oyuncu, şu ana kadar Real Madrid formasıyla çıktığı 111 maçta 18 gol ve 25 asistlik performans sergileyerek büyük kulüplerin radarına girmeyi başardı.