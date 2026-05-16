Bundesliga'da sezon finali heyecanı yaşanıyor. Werder Bremen, 34. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışını ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Kümede kalma mücadelesini bir hafta önce kazanan ve 32 puanla 15. sırada yer alan Bremen, taraftarının önünde rahat bir maça çıkacak. Öte yandan 70 puanla ikinciliği garantileyen Dortmund, son 7 sezonun en başarılı performansını sergilemek için deplasmanda galibiyet peşinde. Her iki takım için de prestij maçı niteliğindeki karşılaşma, Bundesliga sezonunun son perdesi olacak. Werder Bremen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar.

Werder Bremen-Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Weserstadion, Bundesliga'da geleneksel olarak tüm son hafta maçlarının aynı anda başlayacağı cumartesi mesaisinde, ligin iki köklü çınarını karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Werder Bremen, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilese de topladığı 32 puanla tehlike çemberinin hemen üzerinde, 15. sırada yer alıyor. Alt sıradaki üç takımın birbirleriyle oynayacağı kritik haftada matematiksel olarak oldukça rahat bir konumda bulunan yeşil-beyazlılar, bu sezon taraftarlarına yaşattıkları hayal kırıklıklarını unutturmak istiyor.Borussia Dortmund cephesinde ise son haftaya girilirken oldukça huzurlu ve gururlu bir hava hakim. Teknik direktör Niko Kovac önderliğinde harika bir sezon geçiren misafir ekip, topladıkları 70 puan ve yakaladıkları +34'lük müthiş averajla lig ikinciliğini çoktan cebe koydu. İşte Werder Bremen-Borussia Dortmund maçının detayları!

Werder Bremen-Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Werder Bremen-Borussia Dortmund maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Werder Bremen-Borussia Dortmund MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Borussia Dortmund maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen-Borussia Dortmund MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Agu, Pieper, Friedl, Deman; Stage, Lynen, Puertas; Njinmah, Musah, Schmid

Borussia Dortmund: Meyer; Reggiani, Anton, Schlotterbeck; Couto, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Beier, Inacio; Silva