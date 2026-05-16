Bundesliga'nın final haftasında Heidenheim, kümede kalma mücadelesini son maça taşıdı. Mart ayında baraj hattına 10 puan fark atılmışken, son 7 maçta aldığı 12 puanla inanılmaz bir çıkış yakalayan takım, 26 puanla umutlarını canlı tutmayı başardı. Evinde Mainz 05'i konuk edecek olan Heidenheim, mutlak galibiyet peşinde. 37 puanla 10. sırada sezona veda edecek Mainz 05 ise hiçbir baskı olmadan sahaya çıkacak. Kümede kalma yarışının son perdesi bu akşam sahneleniyor. Heidenheim - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik mücadelenin tüm detayları.

Bundesliga'da cumartesi mesaisinde gözler, lig tarihinin en epik kümede kalma hikayelerinden birine çevrilecek. Ev sahibi Heidenheim, haftalar önce herkesin havlu attığını düşündüğü bir noktadan inanılmaz bir reaksiyon gösterdi. Son haftalarda şampiyon Bayern Münih deplasmanından 3-3'lük beraberlik çıkaran, geçtiğimiz hafta ise Köln'ü deplasmanda 3-1 ile geçen Frank Schmidt'in öğrencileri, her şeye rağmen Bundesliga'da tutunamadı. Konuk ekip Mainz 05 cephesinde ise son haftalara tasasız ve kaygısız bir tatil modu hakim. Urs Fischer yönetiminde topladığı 37 puanla ligin tam ortasında yer alan ve sezonu garantileyen Mainz, son 6 maçında sadece 1 galibiyet alarak vitesi biraz düşürdüğünün sinyallerini verdi. İşte Heidenheim-Mainz 05 maçının detayları!

Heidenheim-Mainz 05 MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Heidenheim-Mainz 05 maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Heidenheim-Mainz 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Heidenheim-Mainz 05 maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Heidenheim-Mainz 05 MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Heidenheim: Vasilj; Wahl, Smith, Ando; Pyrka, Metcalfe, Irvine, Fujita, Oppie; Hountondji, Kaars

Mainz 05: Grabara; Belocian, Vavro, Koulierakis; Kumbedi, Majer, Vinicius, Eriksen, Maehle; Daghim, Pejcinovic