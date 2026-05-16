FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mattias Grafström, ilk olarak FIFA Genel Sekreterlik Ofisi Sorumlusu Gianni Manca ile TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Başkan Hacıosmanoğlu, misafirlerine A Milli Takım forması hediye etti.

Ziyaretin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla bir yemek organizasyonu düzenlendi. Yemekte TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları'nın yanı sıra FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Zoran Lakovic ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı.