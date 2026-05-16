Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında şampiyon Bayern Münih sahasında Köln'ü 5-1 mağlup etti.
Allianz Arena'da oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti golleri Harry Kane (3), Tom Bischof ve Nicolas Jackson kaydetti. Konuk ekibin tek golü Saide El Mala'dan geldi.
Köln'de milli futbolcu Cenk Özkacar maçın tamamında sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte şampiyonluğu haftalar öncesinden garantileyen Bayern Münih ligi 89. dakikada tamamladı. Köln ise ligi 32 puanla 14. sırada bitirdi.
Öte yandan mücadelede düdüdk çalan Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin kariyerinin son maçını yöneterek yeşil sahalara veda etti.