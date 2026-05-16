Almanya Bundesliga'nın final haftasında şampiyon Bayern Münih, Köln deplasmanında şampiyonluk kupasını taraftarı önünde kaldıracak. 86 puanla ligi domine eden Bavyera ekibi, sezonu görkemli bir galibiyetle noktalamak istiyor. 32 puanla küme düşmekten kurtulan Köln ise Allianz Arena'da prestij mücadelesi verecek. Bundesliga'nın son maçında Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamaları ve Köln'ün onurlu mücadelesi izleyicileri bekliyor. Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Bayern Münih - Köln maçının tüm detayları ve muhtemel 11'ler.

Allianz Arena, cumartesi günü Bundesliga'nın en coşkulu ve renkli 90 dakikalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ev sahibi Bayern Münih, bu sezon ligde sergilediği ezici üstünlükle topladığı 86 puanın ardından nihayet taraftarının önünde şampiyonluk kupasına kavuşacak. Teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde adeta kusursuza yakın bir sezon geçiren Bavyera devi, maçtan ziyade kupa seremonisine odaklansa da sahadaki ciddiyetinden ödün vermeyecektir. Konuk ekip Köln cephesinde ise son haftaya girilirken kelimenin tam anlamıyla büyük bir rahatlama ve huzur hakim. Geçtiğimiz haftalarda alt sıralardaki rakiplerinin puan kayıpları ve kendilerinin topladığı 32 puan sayesinde küme düşme kâbusundan tamamen sıyrılan misafir takım, Bundesliga'da kalışını resmen ilan etti. Herhangi bir düşme ya da Avrupa iddiası kalmayan kırmızı-beyazlılar, bu zorlu deplasmana tamamen baskıdan uzak, keyifli bir futbol sergilemek için çıkacak. İşte Bayern Münih-Köln maçının detayları!

Bayern Münih-Köln MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Bayern Münih-Köln maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Bayern Münih-Köln MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Köln maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih-Köln MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof; Kimmich, Goretzka; Karl, Musiala, Diaz; Kane

Köln: Zieler; Schmied, Martel, Simpson-Pusey; Sebulonsen, Thielmann, Krauss, Kaminski, Castro-Montes; Bulter, El Mala