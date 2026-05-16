Bundesliga'da sezon finali heyecanı yaşanıyor. Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi hayalini son maça taşıdı ve Hamburger SV karşısında mucizevi bir senaryoya ihtiyaç duyuyor. 58 puanla 6. sırada bulunan Leverkusen, hem kendi maçını kazanmalı hem de üst sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek zorunda. Almanya'nın köklü kulüplerinden Hamburg ise 37 puanla 11. sırada yer alıyor ve küme düşme korkusunu atlattı. Ev sahibi ekip için sezonun en kritik mücadelesi olan bu karşılaşma, taraftarlar için de büyük heyecan yaratıyor. Leverkusen'in Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasına katılma şansı bu maça bağlı. Maç saati, hangi kanalda yayınlanacağı, muhtemel 11'ler ve tüm detaylar haberimizde.

Bayer Leverkusen-Hamburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da son hafta maçlarının aynı anda başlayacağı büyük şölende, BayArena çok kritik bir maça sahne olacak. Ev sahibi Bayer Leverkusen, geçtiğimiz hafta deplasmanda Stuttgart'a 3-1 kaybederek ilk 4 yolunda çok ağır bir darbe aldı ve 58 puanla 6. sıraya geriledi. Teknik direktör Kasper Hjulmand'ın öğrencilerinin Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmesi için bu maçı kazanmaktan başka çaresi yok. Ancak bu da tek başına yeterli değil; Leverkusen'in kazanıp üstündeki rakipleri Stuttgart ve Hoffenheim'ın son maçlarında mağlup olmasını beklemesi gerekiyor. Hamburger SV cephesinde ise son haftaya girilirken oldukça huzurlu bir hava hakim. Geçtiğimiz hafta evinde Freiburg'u 3-2 mağlup ederek puanını 37'ye yükselten konuk takım, düşme korkusunu tamamen üzerinden attı ve ligi orta sıralarda bitirmeyi garantiledi. Avrupa kupaları iddiaları da bulunmayan Hamburg, bu zorlu deplasmana tamamen baskıdan uzak ve keyifli bir futbol oynamak için çıkacak. İşte Bayer Leverkusen-Hamburg maçının detayları!

Bayer Leverkusen-Hamburg MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga'nın 34. haftası kapsamındaki Bayer Leverkusen-Hamburg maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Kritik mücadele Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak.

Bayer Leverkusen-Hamburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Hamburg maçı S Sport Plus (konferans yayını) ve TiviBu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen-Hamburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Culbreath, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick

Hamburg: Heuer Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Omari; Jatta, Remberg, Sambi Lokonga, Gronbaek; Vieira, Konigsdorffer; Stange