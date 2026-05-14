Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 33. haftasında futbolseverleri dev bir randevu bekliyor. Orta sıralardan üst basamaklara tırmanmak isteyen Al-Ittifaq, yıldızlarla dolu kadrosuyla dikkat çeken Al-Ittihad'ı kendi sahasında konuk ediyor. İki takım arasındaki puan farkının sadece üç olması, bu mücadeleyi lig sıralaması açısından kritik bir "6 puanlık maç" haline getiriyor. İşte 14 Mayıs 2026 Perşembe (bu akşam) oynanacak olan Al-Ittifaq FC - Al-Ittihad FC maçının saati, yayın kanalı ve tüm detayları...

AL-ITTIFAQ - AL-ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN?

Al-Ittifaq FC - Al-Ittihad FC maçı 14 Mayıs 2026 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak.

AL-ITTIFAQ - AL-ITTIHAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Ittifaq FC - Al-Ittihad FC maçı saat 21:00'de (TSİ) başlayacak.

AL-ITTIFAQ - AL-ITTIHAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Al Ettifaq muhtemel 11: Rodak, Khateeb, Hendry, Calvo, Olayan, Duda, Medran, Costa, Wijnaldum, Al-Ghannam, Dembele

Al Ittihad muhtemel 11: Rajkovic, Kadesh, Pereira, Al-Shanqeeti, Mitaj, Fabinho, Al-Nashri, Diaby, Aouar, Bergwijn, En-Nesyri

