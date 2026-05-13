"Bugün Ligue 1'de kimin maçı var?" sorusunun yanıtı Fransa'dan geliyor. Saat 22:00'de başlayacak olan Lens - Paris Saint-Germain mücadelesi öncesi yayın kanalı ve stadyum bilgileri netleşti. ASPOR üzerinden takip edilebilecek bu zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımın muhtemel 11'lerini ve kritik eksiklerini sizler için derledik.

Lens - Paris Saint-Germain maçı canlı izlemek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de sezonun en kritik randevusu geldi çattı. Lider Paris Saint-Germain, en yakın takipçisi Lens deplasmanına konuk oluyor. PSG için sadece bir puanın şampiyonluk anlamına geldiği bu mücadelede, Lens ise şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak için mutlak galibiyet peşinde. İşte 13 Mayıs 2026 Çarşamba (bu akşam) oynanacak olan Lens - Paris Saint-Germain maçının saati, yayın kanalı ve tüm detaylar...

LENS-PSG MAÇI HANGİ GÜN?

Lens-PSG maçı, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak.

LENS-PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Lens-PSG maçı, saat 22:00'de başlayacak.

LENS-PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lens ve PSG, karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Lens'da, Stade Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak.

PARIS SAINT-GERMAIN: ŞAMPİYONLUK İÇİN 1 PUAN YETİYOR

Luis Enrique yönetimindeki PSG, hafta sonu Brest karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle puan farkını 6'ya çıkardı. Bu akşam Lens deplasmanından beraberlikle bile dönse, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Kylian Mbappé ve Ousmane Dembélé gibi yıldızların hücum hattındaki performansı, Paris ekibinin en büyük kozu.

LENS: "YA TAMAM YA DEVAM" MAÇI

Ev sahibi Lens için matematiksel olarak şampiyonluk şansı hala devam ediyor ancak bu mucize için tek bir yol var: Kalan iki maçını da kazanıp PSG'nin üst üste hata yapmasını beklemek. Kendi sahasında müthiş bir taraftar desteğine sahip olan Lens, Nantes galibiyetinin moraliyle sahaya çıkıyor.

LENS - PARIS SAINT-GERMAIN MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Lens'in muhtemel ilk 11'i: Risser, Ganiou, Baidoo, Sarr, Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol, Said, Fofana, Edouard

Paris Saint-Germain muhtemel ilk 11'i: Marin, Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia