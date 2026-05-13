Orta sahaya bir 6 numara eklemesi yapmayı planlayan Beşiktaş, teknik heyetin talepleri doğrultusunda Nottingham Forest'ın Fildişili yıldızı Ibrahim Sangare'yi transfer etmek için harekte geçti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Yeni sezonda kadrosuna bir 6 numara takviyesi yapacak olan Beşiktaş'ta listenin ilk sırasında Nottingham Forest'ın yıldızı İbrahim Sangare'nin olduğu öğrenildi. Takvim'in haberine göre yönetimin, teknik heyetin çok istediği 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi.

11 GOLÜ VAR

Yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu ancak Siyah-Beyazlı kurmayların Sangare için şartları zorlayacağı öğrenildi. Kartal'ın sezon sonunda tecrübeli futbolcu için Nottingham ile temasa geçip teklif yapması bekleniyor. Bu sezon 41 maça çıkan 1.91 boyundaki ön libero söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sangare'nin Nottingham Forest ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek. Fildişi formasıyla da 53 maça çıkan yıldız futbolcu söz konusu süreçte ülkesi adına 11 gol kaydetti.

NDIDI'NİN SATIŞI GÜNDEMDE

Beşiktaş yönetiminin Wilfred Ndidi ile yolları ayırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların özellikle İngiltere'den bazı kulüplerin ilgilendiği 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için çift haneli bir teklif beklediği belirtiliyor. Böylelikle futbolcu alımında kolaylık sağlanacak.