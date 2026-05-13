Getafe-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'da kritik bir mücadele yaşanıyor. 45 puanla 7. sırada yer alan Getafe, Avrupa Konferans Ligi hedefini sürdürmek için Mallorca'yı konuk ediyor. Ev sahibi takım, takipçileriyle arasındaki farkı açmak ve Avrupa kupalarına katılım şansını canlı tutmak istiyor. Karşısında ise küme düşme endişesi yaşayan Mallorca bulunuyor. 39 puanla 15. sırada yer alan ve henüz ligde kalmayı garantileyemeyen konuk ekip, deplasmandan puan alarak rahat bir nefes almayı hedefliyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu karşılaşma, sezonun gidişatını belirleyecek. La Liga'nın 36. haftasında oynanacak Getafe - Mallorca maçının yayın saati ve kanalı haberimizde!