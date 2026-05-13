La Liga'nın 36. haftasında büyük heyecan! Küme düşme hattında mücadele eden Deportivo Alaves, şampiyon Barcelona'yı konuk ediyor. 37 puanla 19. sırada yer alan ev sahibi ekip, ligde kalma mücadelesinde kritik bir maça çıkıyor. Taraftarının desteğiyle sezonun sürprizini yapmak isteyen Alaves'in karşısında ise 91 puanla şampiyonluğunu ilan eden Barcelona var. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda da üstün performansını sürdürmeyi hedefliyor. Alaves için hayati önem taşıyan bu mücadelede hangi takım sahadan galip ayrılacak? Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler haberimizde.

Deportivo Alaves-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bask bölgesinde bu akşam ligin hem zirvesini hem de en altını ilgilendiren çok kritik bir 90 dakika oynanacak. Ev sahibi Deportivo Alaves, 37 puanla 19. sırada bulunuyor ve düşme hattının üzerindeki Espanyol ile arasında sadece 2 puanlık bir fark var. Geçtiğimiz hafta alınan beraberlikle sarsılan Alaves için Barcelona karşısında alınacak her puan altın değerinde. Konuk ekip Barcelona cephesinde ise tam bir bayram havası hakim. Hansi Flick yönetiminde 91 puan toplayarak Real Madrid'e büyük fark atan Katalan devi, şampiyonluk kupasını cebine koyarak sahaya çıkıyor. İşte Deportivo Alaves-Barcelona maçının detayları!

Deportivo Alaves-Barcelona MAÇI NE ZAMAN?

La Liga 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Deportivo Alaves-Barcelona maçı 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Deportivo Alaves-Barcelona MAÇI SAAT KAÇTA?

Mendizorrotza Stadyumu'nun ev sahipliğindeki bu mücadele S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Deportivo Alaves-Barcelona MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Deportivo Alaves: Sivera; Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Rebbach; Suarez, Blanco, Alena; Martinez, Diabate

Barcelona: J Garcia; Kounde, E Garcia, Araujo, Balde; De Jong, Pedri; Rashford, Gavi, Fermin; Lewandowski