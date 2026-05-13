Yabancı kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine flaş bir isim geldi. Siyah beyazlılar, Manchester City forması giyen İngiliz eldiven James Trafford için harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Gelecek sezonda kaleyi yabancı bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş yönetiminin bu pozisyon için gündemine gelen son isim Manchester City'nin İngiliz file bekçisi James Trafford oldu.

Takvim'in haberine göre; sezon boyunca Donnarumma'nın arkasında yedek bekleyen 23 yaşındaki İngiliz eldiven için teknik heyetin vereceği karara göre bir hamle yapılacağı da gelen bilgiler arasında.

Bu sezon çıktığı 15 maçta 11 gol yiyen Trafford, 7 maçta ise kalesini gole kapattı. Genç kalecinin kontratı 2030'da sona erecek.