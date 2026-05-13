Espanyol-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 36. haftasında kritik bir düşme mücadelesi maçı oynanıyor. 39 puanla 17. sırada bulunan Espanyol, düşme hattı ensesinden kurtulmak için evinde Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Son haftalarda zorlu günler geçiren ev sahibi ekip, üç puan alarak nefes almak istiyor. Karşısında ise 44 puanla 9. sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılım hedefleyen Athletic Bilbao var. Bask ekibi, son haftalardaki puan kayıplarını telafi ederek sezona iyi bir noktada tamamlamak istiyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip bu mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Espanyol - Athletic Bilbao maçının detayları.