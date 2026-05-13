Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta! 33. hafta mücadelesinde Brest, Stade Francis-Le Ble'de RC Strasbourg'u ağırlıyor. Ev sahibi Brest, 38 puanla 12. sırada yer alırken 7 maçtır galibiyetin tadını çıkaramıyor ve taraftarı önünde bu kara seriyi bitirmek için sahaya çıkacak. Konuk ekip Strasbourg ise 47 puanla 8. sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürüyor. Sezonun son düzlüğüne giren Strasbourg, deplasmanda alacağı galibiyetle 50 puan barajını geçmeyi ve Avrupa hayalini canlı tutmayı planlıyor. İki takım arasındaki bu kritik mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde!

Fransa'nın kuzeybatısında, Brest şehrinde ligin düğüm noktalarından biri çözülüyor. Ev sahibi Brest, sezonun ikinci yarısında yaşadığı form düşüklüğüyle Avrupa hayallerinden uzaklaşsa da ligde kalmayı garantilemiş olmanın rahatlığıyla sahaya çıkıyor. Teknik direktör Eric Serge Roy yönetimindeki ekip, geçtiğimiz hafta PSG'ye karşı 1-0'lık dirençli bir oyun sergilese de puan alamamıştı. RC Strasbourg cephesinde ise motivasyon hala yüksek. Geçtiğimiz hafta Konferans Ligi rüyasına veda eden ve ardından ligde Angers ile 1-1 berabere kalan konuk ekip, sezonu ilk 8 içerisinde bitirerek başarılı bir tabloyu tamamlamak niyetinde. İşte Brest-Strasbourg maçının detayları!

Brest-Strasbourg MAÇI NE ZAMAN?

Ligue 1 33. hafta mücadelesi kapsamındaki Brest-Strasbourg maçı 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Brest-Strasbourg MAÇI SAAT KAÇTA?

Francis la Ble'nin ev sahipliğindeki bu mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Brest-Strasbourg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brest: Soria; Dakonam, Duarte, Romero; Iglesias, Milla, Arambarri, Davinchi; Martin; Satriano, Vazquez

Strasbourg: Roman; Maffeo, Valjent, Lopez, Lato; Darder, Mascarell, Morlanes; Torre; Muriqi, Luvumbo