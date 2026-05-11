İngiltere Premier Lig’de 36. haftanın kapanış mücadelesinde nefesler tutuluyor. Ligde kalma savaşı veren ve alt sıralardan kurtulmaya çalışan Tottenham ile Leeds United, Pazartesi akşamı Londra'da karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip bu sezon bir ilki başararak üst üste 3. galibiyetini almayı hedeflerken, Leeds United ise matematiksel olarak ligde kalışını ilan etmek için sahaya çıkıyor. İşte 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü oynanacak olan Tottenham - Leeds United maçının saati, yayın kanalı ve her iki takımdaki son durum...

Tottenham - Leeds United maçı canlı izlemek için tıkla!

Zorlu Premier Lig maratonunda sona yaklaşıldı. "Lilywhites" evinde moral bulmak, Leeds United ise Yorkshire'a bayram havasında dönmek istiyor. Sezonun 11. galibiyetini alması durumunda kümede kalmayı garantileyecek olan konuk ekibin bu zorlu sınavı nefesleri kesecek. 11 Mayıs Pazartesi saat 22:00'de başlayacak olan Tottenham - Leeds United maçı canlı izle seçenekleri haberimizde...

TOTTENHAM-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ GÜN?

Tottenham-Leeds United maçı, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü oynanacak.

TOTTENHAM-LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Tottenham-Leeds United maçı, saat 22:00'de başlayacak.

TOTTENHAM-LEEDS UNITED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Tottenham ve Leeds United, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

TOTTENHAM-LEEDS UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig maçı, beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak. Tottenham-Leeds United maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

TOTTENHAM: 3'TE 3 PEŞİNDE

"Lilywhites" (Zambaklar) lakaplı Tottenham, bu sezon istikrar yakalamakta zorlansa da son haftalarda yükselişe geçti. Eğer bu akşam Leeds United'ı mağlup ederlerse, 2025-2026 sezonunda ilk kez üst üste üç lig galibiyeti almış olacaklar. Alt sıralardan tamamen uzaklaşmak isteyen Londra ekibi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

LEEDS UNITED: KÜME DÜŞME HATTINDAN ÇIKIŞ BİLETİ

Yorkshire temsilcisi Leeds United için bu maçın anlamı çok büyük. Pazar günü rakiplerinin aldığı sonuçların ardından, Leeds United bu akşam sahadan zaferle ayrılması durumunda sezonun 11. galibiyetine ulaşacak. Bu galibiyet, konuk ekibin matematiksel olarak küme düşmeme garantisi almasını sağlayacak ve gelecek sezon Premier Lig'deki yerini tescilleyecek.

TOTTENHAM - LEEDS UNITED MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ