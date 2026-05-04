Sevilla evinde Real Sociedad'ı yendi!

İspanya La Liga 34. hafta karşılaşmasında Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 50. dakikada Alexis Sanchez kaydetti.



Bu galibiyetle puanını 37'ye çıkaran Sevilla haftayı küme düşme hattının 1 basamak üzerinde 17. sırada noktaladı. Real Sociedad ise 43 puanla 9. sırada kaldı.