İspanya La Liga 34. hafta karşılaşmasında Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 50. dakikada Alexis Sanchez kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 37'ye çıkaran Sevilla haftayı küme düşme hattının 1 basamak üzerinde 17. sırada noktaladı. Real Sociedad ise 43 puanla 9. sırada kaldı.
Sevilla evinde Real Sociedad'ı yendi!
Yayın Tarihi: 05.05.2026 00:03
