CANLI | Sevilla - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla - Real Sociedad maçı kritik viraj! Saat kaçta, hangi kanalda? La Liga’da sezonun en kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Sevilla FC ile Real Sociedad, kader niteliğindeki mücadelede kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Sevilla, küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Real Sociedad ise deplasmanda alacağı sonuçla Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor. “Sevilla maçı ne zaman?”, “saat kaçta başlayacak?” ve “hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları spor gündeminin zirvesinde yer alıyor.

La Liga'da heyecan 34. haftanın son maçıyla devam ediyor! Ligde kalma savaşı veren Sevilla, sahasında Avrupa garantili Real Sociedad'ı ağırlıyor. "Sevilla - Real Sociedad maçı ne zaman?" sorusu, düşme potasındaki dengelerin değişme ihtimali nedeniyle tüm taraftarların odağında. Sevilla, taraftarı önünde kazanarak derin bir nefes alabilecek mi? İşte canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve maç öncesi notlar...

SEVILLA - REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik karşılaşma 4 Mayıs 2026 Pazartesi (Bugün) saat: 22:00'de başlayacak.

SEVILLA - REAL SOCIEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport / S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

SEVILLA ATEŞ HATTINDA

La Liga'da alışık olunmayan bir sezon geçiren "Los Nervionenses", 18. sırada ve küme düşme hattında bulunuyor. Güvenli bölgedeki Alaves'in sadece 2 puan gerisinde olan Sevilla için bitime 5 maç kala her puan altın değerinde.

REAL SOCIEDAD RAHAT

Konuk ekip Real Sociedad ise ligde 8. sırada yer alıyor ve gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı garantilemiş durumda. Bask ekibi, prestij ve üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak.

