Bu sezonun devre arasında David Jurasek ile yollarını ayırıp Rıdvan Yılmaz ve Yasin Özcan'ı kadrosuna katan Beşiktaş, gelecek transfer döneminde yıldız bir sol bek transferi için harekete geçti.

Bayer Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo ile ilgilenen siyah-beyazlılar, bu transfer operasyonunda dikkat çekici bir gelişmeyle karşılaştı.

Fichajes'te yer alan habere göre İspanyol futbolcuyla ilgilenen tek takım Beşiktaş değil. 30 yaşındaki oyuncu, sol bek rotasyonunu geliştirmek isteyen Manchester United'ın da radarına girdi. Henüz resmi bir teklifin olmadığı da haberde yer alan bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Bu sezon Leverkusen formasıyla 44 maça çıkan Grimaldo, 14 gol ve 12 asistlik katkı sergiledi. 24 milyon euro'luk piyasa değeri gösterilen oyuncunun Alman ekibiyle sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor.

İŞTE O HABER