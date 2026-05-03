İspanya La Liga’da Avrupa Ligi biletini cebine koymak isteyen Real Betis ile ligde kalma umutları pamuk ipliğine bağlı olan son sıradaki Real Oviedo karşı karşıya geliyor. Ligin iki ucundaki bu kritik randevu için tüm detaylar netleşti. İşte Real Betis - Real Oviedo maçına dair detaylar...

La Liga'da 34. hafta heyecanı akşam seansındaki Real Betis - Real Oviedo mücadelesiyle devam ediyor. "Real Betis - Real Oviedo maçı ne zaman?" ve "İspanya ligi maçları hangi kanalda?" aramaları şimdiden yoğunlaştı. Real Betis evinde galip gelerek Avrupa kupalarını garantilemek isterken, ligin son sırasındaki Oviedo ise kümede kalma umutlarını canlı tutmaya çalışacak. İşte canlı yayın detayları ve muhtemel 11'ler...

REAL BETIS - REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da oynanacak bu önemli karşılaşma 3 Mayıs 2026 Pazar (Bugün) saat 19:30'da başlayacak.

REAL BETIS - REAL OVIEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis - Real Oviedo mücadelesi S Sport / S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

REAL BETIS'İN AVRUPA KARARLILIĞI

5. sırada bulunan Betis, takipçileri Getafe ve Celta Vigo'nun 6 puan önünde yer alıyor. Manuel Pellegrini'nin öğrencileri, bu maçı kazanarak Avrupa Ligi vizesini büyük oranda cebine koymayı hedefliyor.

OVIEDO İÇİN SON DURAK

Ligin son sırasında demir atan Real Oviedo için işler oldukça zor. Güvenli bölgenin (17. sıra) 7 puan gerisinde bulunan konuk ekip, mucizevi bir geri dönüş için bu zorlu deplasmandan mutlaka puanla dönmek zorunda.

