PARIS FC - STADE BREST 29 MAÇI NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda? (Canlı İzle)

Fransa Ligue 1’in 32. haftasında, ligin orta sıralarında düğümü çözecek kritik bir randevu yaşanıyor. Puan tablosunda alt alta yer alan Paris FC ve Stade Brest 29, Stade Sebastien Charlety’de kozlarını paylaşacak. İşte 3 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak bu önemli karşılaşmanın saati, yayıncı kuruluşu ve takımlardan son bilgiler...

Ligue 1'de orta sıraların savaşı! Geçen hafta Lille karşısında aldığı mağlubiyetle 12. sıraya gerileyen Paris FC, evinde 11. sıradaki Stade Brestois'i ağırlıyor. İki takımın da üst sıralara tırmanma hedefinde olduğu mücadele öncesi "Maç saat kaçta?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt buldu. İşte Antoine Kombouare yönetimindeki Paris ekibi ile Brest arasındaki maçın canlı yayın detayları...

PARIS FC - STADE BREST 29 MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında oynanacak bu zorlu mücadele 3 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma 18:15'te başlayacak.

PARIS FC - STADE BREST 29 MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fransa Ligi heyecanı Türkiye'de beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşuyor.

TAKIMLARDA SON DURUM

Geçen hafta Şampiyonlar Ligi hedefindeki Lille'e evinde 1-0 mağlup olan Paris temsilcisi, 12. sıraya kadar geriledi. Antoine Kombouare yönetimindeki ekip, taraftarı önünde bu mağlubiyeti telafi ederek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Lens ile gol düellosuna sahne olan maçta 3-3 berabere kalan Brest, 11. sıradaki yerini koruyor. Averaj farkıyla Paris Saint-Germain'in hemen üzerinde bulunan konuk ekip, Paris deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

