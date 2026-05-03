Inter-Parma maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'nın şampiyonluk yarışında 79 puanla zirvede yer alan Inter, San Siro'da 42 puanlı Parma ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Cristian Chivu yönetimindeki ev sahibi takım, bitime sadece 3 hafta kala şampiyonluk yolunda kritik bir virajda. Taraftarı önünde sahaya çıkacak Inter, bu maçtan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki avantajını korumayı hedefliyor. Ligde kalma mücadelesini büyük ölçüde tamamlayan ve orta sıralarda rahat bir pozisyonda bulunan Parma ise İtalya'nın dev kulübü karşısında prestij peşinde koşacak. Her iki takımın da farklı hedeflerle sahaya çıkacağı bu kritik mücadelenin yayın bilgileri ve maç saati haberimizde.